الجيش التركي في أول عملية كبرى لمطاردة داعش داخل سوريا

– August 24, 2016

سيطرة مقاتلين سوريين بدعم تركي على بلدة جرابلس

اسطنبول – بيروت – الزمان

باشرت الاربعاء القوات التركية اول مواجهة برية ضد تنظيم داعش في سوريا ، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا بدأت عمليات تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلين سوريين أكرادا لوضع حد للهجمات عبر الحدود. وبدأت طائرات ووحدات من القوات الخاصة التركية تدعمها طائرات حربية للتحالف عملية في شمال سوريا الأربعاء للقضاء على متشددي التنظيم في منطقة الحدود. وقال أردوغان في كلمة ألقاها بالعاصمة أنقرة “في الساعة 4:00 هذا الصباح بدأت عملية في شمال سوريا ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد بلادنا باستمرار مثل داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي”. وحزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب كردي سوري تدعمه الولايات المتحدة. قال صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في تغريدة على موقع تويتر الأربعاء إن تركيا ستخسر في «مستنقع» سوريا كتنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعدما قصفت القوات التركية أهدافا في شمال سوريا. وقالت مصادر عسكرية تركية إن وحدات من الدبابات التركية عبرت الحدود ودخلت سوريا الأربعاء في إطار عملية عسكرية تدعمها طائرات حربية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة جرابلس الحدودية السورية.وباشر الجيش التركي وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية عملية صباح الاربعاء لطرد داعش من مدينة جرابلس السورية المحاذية لتركيا، على ما اعلن مكتب رئيس الوزراء التركي في بيان. وجاء في البيان ان «القوات المسلحة التركية والقوات الجوية التابعة للتحالف الدولي بدأت عملية عسكرية تهدف الى تطهير منطقة جرابلس بمحافظة حلب من تنظيم داعش الارهابي». وسيطر مقاتلون سوريون بدعم تركي على بلدة جرابلس امس . وافادت شبكة «ان تي في» التلفزيونية الخاصة نقلا عن مصادر امنية ان مجموعة صغيرة من القوات الخاصة توغلت بضعة كيلومترات داخل سوريا لتامين المنطقة قبل تنفيذ عملية برية محتملة يعتقد انها وشيكة.

واضاف التلفزيون ان طائرات اف-16 تركية القت قنابل على اهداف لتنظيم الدولة الاسلامية في جرابلس، في اول هجوم من نوعه منذ ان اسقطت القوات الجوية التركية طائرة حربية روسية في تشرين الثاني/نوفمبر فوق الحدود التركية السورية، الامر الذي اثار ازمة حادة بين البلدين.

كما ذكرت شبكة «سي ان ان ترك» ان المدفعية التركية قصفت 63 هدفا في سوريا. وجرابلس هي اخر المعابر الواقعة تحت سيطرة الجهاديين في المنطقة الحدودية مع تركيا. وجاء الاعلان عن العملية التركية مع ترقب وصول نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قبل الظهر الى انقرة حيث سيلتقي رئيس الوزراء بن علي يلديريم ثم الرئيس رجب طيب اردوغان.

واوضحت وكالة الاناضول المؤيدة للحكومة ان العملية بدأت في الساعة 4,00 (1,00 ت غ) وهدفها «تعزيز امن الحدود وحماية وحدة اراضي سوريا». وكانت تركيا ابدت الثلاثاء استعدادها لتقديم دعم كامل لعملية تهدف الى طرد تنظيم الدولة الاسلامية من جرابلس، وذلك بعد سقوط صواريخ وقذائف هاون مصدرها سوريا على اراضيها وخصوصا في كركميش ومدينة كيليس الحدودية التركية (غرب). وردت المدفعية التركية الثلاثاء بقصف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في جرابلس. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اعلن في وقت سابق «لا نريد داعش في العراق ولا في سوريا. سنقدم كل اشكال الدعم الى العملية (الهادفة الى طرد الجهاديين) من جرابلس».

وفي هذه الاثناء كان مئات من عناصر الفصائل المقاتلة المدعومة من انقرة يحتشدون من الجانب التركي من الحدود تحضيرا لهجوم من اجل استعادة جرابلس، وفق مصادر معارضة والمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مسؤول تركي ان هذه العملية ناجمة عن رغبة تركيا في منع القوات الكردية من السيطرة على البلدة «وفتح ممر للمسلحين المعارضين المعتدلين».

كما امرت تركيا مساء الثلاثاء سكان كركميش (جنوب شرق) باخلاء المدينة الصغيرة المقابلة لجرابلس «لاسباب امنية».

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «القصف التركي على شمال سوريا هدفه منع تقدم القوات المدعومة من الاكراد (قوات سوريا الديموقراطية) باتجاه جرابلس»، لافتا الى ان القصف تركز الى جانب جرابلس «على المنطقة الفاصلة بين منبجوجرابلس».

وأطلقت هيئة الأركان التركية اسم “درع الفرات” على عملياتها العسكرية، التي تقودها قوات المهام الخاصة المشتركة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”، في مدينة جرابلس شمالي محافظة حلب السورية.

ويشارك في العملية العسكرية وحدات المشاة والهندسة والدبابات والمدفعية القتالية، إضافة إلى عناصر الدعم اللوجستي، وعناصر الدعم الجوي والبري، بتنسيق متكامل، بحسب المصادر ذاتها.

وقصفت تركيا بدعم من طائرات حربية للتحالف أهدافا للتنظيم المتشدد على حدودها اليوم الأربعاء. وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي حارب الدولة الإسلامية بدعم أمريكي تهديدا بسبب صلاته بالمسلحين الأكراد الذين يشنون حركة تمرد على الأراضي التركية منذ 1984.