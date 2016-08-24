تحرير القيارة وسط هروب مضطرب لداعش نحو حمام العليل

– August 24, 2016

فنلندا تقبض على مشتبه به في ارتكاب مجزرة سبايكر

بغداد – كريم عبد زاير

هلسنكي – نينوى – الزمان

انتهت القوات العراقية الخاصة عملية تحرير بلدة القيارة، جنوب مدينة الموصل شمال العراق، واستعادة مركزها بالكامل من تنظيم داعش، حسبما افادت مصادر امنية الاربعاء. وبدأت قوات امنية ابرزها قوات مكافحة الارهاب الثلاثاء اقتحام القيارة الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل كبرى مدن محافظة نينوى واخر اكبر معاقل داعش في العراق.

وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى لفرانس برس ان «الخطة نفذت بنجاح» مشيرا الى تحرير قسم كبير من المدينة «ولم يبق سوى (…) لقاء القوات المتقدمة من المحور الغربي والاخرى التي تقدمت من المحور الشرقي لفرض طوق حول القيارة». واضاف ان «القوات الامنية سيطرت على حقل نفط ومصفاة القيارة (الى الجنوب من القيارة) ورفعت العلم العراقي فوقه».

واكد ان «تحرير القيارة سيقطع الطريق الرئيسي الذي يربط الموصل مع (مناطق) الجنوب منها ما سيسهل تحرير المدينة». واشار الى «مقتل عشرات من مسلحي التنظيم وهرب اخرين بدراجات نارية وسيارات الاسعاف باتجاه قرى شمال القيارة» دون الكشف عن قتلى القوات الامنية. ويطلق عناصر داعش قذائف هاون انطلاقا من مناطق شمال القيارة، باتجاه القوات الامنية المتواجدة في القيارة، وفقا للواء الجبوري.

واكد صالح الجبوري مدير ناحية القيارة «بدء المرحلة الثانية من عملية اقتحام القيارة». وتحدث عن «مقتل سبعة اشخاص واصابة خمسة بجروح جميعهم مدنيون الثلاثاء، جراء تفجير سيارة مفخخة بضربة جوية في قرية النورات» الواقعة في جنوبي القيارة. وركزت القوات العراقية بعد تحرير مدينة الفلوجة في حزيران/يونيو، على بذل جهودها لتحرير مدينة الموصل ثاني اكبر مدن البلاد على بعد 370 كلم شمال بغداد. وكانت استعادت بمساندة التحالف الدولي في حزيران/يونيو، السيطرة على قاعدة القيارة الجوية التي تعد اكبر القواعد العسكرية الاستراتيجية في شمال العراق. واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء، انه «سيتم تحرير مدينة الموصل في 2016». على صعيد آخر قالت السلطات الفنلندية الأربعاء إن الشرطة ألقت القبض على رجل عراقي للاشتباه في مشاركته في جريمة قتل جماعي لجنود عراقيين عام 2014 نفذها تنظيم داعش في معسكر سبايكر وهي قاعدة عسكرية أمريكية سابقة في شمال العراق. وقتل نحو 1700 جندي اغلبهم من الشيعة بعد أن فروا من القاعدة التي اجتاحها التنظيم المتشدد. وقالت الشرطة إنه على الأرجح عضو في تنظيم داعش أو جماعة متشددة أخرى. وقال مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي إن الرجل البالغ من العمر 24 عاما دخل فنلندا في أغسطس آب عام 2015. وهرب اعضاء في مليشيات شيعية متهمة بارتكاب جرائم واعدامات الى اوروبا مع موجات المهاجرين قبل اكثر من سنة . ولم يذكر المكتب ما إذا كان طلب اللجوء. وأغلب طالبي اللجوء في فنلندا العام الماضي وعددهم نحو 32500 شخص من العراق.

وتحقق الشرطة الفنلندية كذلك في واقعة إطلاق رجلين عراقيين النار على 11 سجينا عزل في معسكر سبايكر قام تنظيم داعش بتصويرها.

وأعدم العراق شنقا 36 متشددا يوم الأحد الماضي بسب عملية القتل الجماعي في سبايكر ولايوجد تاكيد من جهة مستقلة على صحة التحقيقات وقال هيومن رايتس ووش ان الاعترافات تنتزع تحت التعذيب .