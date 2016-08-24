– August 24, 2016

ليس عتاباً بل هو تصحيح – مقالات – شامل حمد الله

كثيرون من الاخوة، طامحون و غير طامحين ليكون لهم مكان في صورة اليوم السلطوية او في ظلالها عسى ان يدخلوها غدا، يعتاشون على نقد و تخوين و تخويف العرب من الكرد.

ليست هذه فكرتي، بل هذا واقع في كلام الناس في الشارع، لا سيما بوجود عقول شريرة تدعي الثقافة والسياسة، تعتاش على الوسوسة والهمس والنجوى من اجل خدمات، تترفع عن فعلها بعض (المومسات) وبعض السماسرة!.

فبحجة التخوين و التخويف و رسم صور مكذوبة امام المواطن المتعب من سنوات، يميل العقل المرهق للتصديق، وبهذا حقا يكون ارث البعث و صدام قد انتقل لمواليده من جينات الحزبية التي تغلغلت حتى في ثياب كانت تبدو طاهرة لاحزاب معارضة.

هل انتهت عمليات الانفال؟

ابدا بل تحولت و تطورت لشكل اخر كالسرطان يسري ببطء داخل جوف الوطن.

بمجرد الحديث عن نينوى، ترتفع اصوات لا تخفي ابدا نقمة لا مبرر لها ضدنا، وكأننا لا نحارب ولا نقدم شهداء وجرحى وايتاما جددا ومثكلات يضفن لطوابير ايام النقمة البعثية ضدنا، وغريب ان يختفي الاحساس بالحقيقة لينبعث توجه مسموم محموم ضدنا لتغطية اسباب الانتكاسة السابقة للوضع في الغرب العراقي و غيره من المناطق التي سقطت بيد تنظيم الدولة!.

غريب حقا انك تقاتل دفاعا عن الوطن ويشتمك و يسبك و يطعنك من يجلس بموقع مفصلي في الدولة او في حزب من عمليتها السياسية التي من المفروض انك جزء منها ومن الوطن!.

وغريب ايضا ان يجد المسؤول وقتا لترصين صفوف المتكلمين باسمه والمتملقين له، ويسكت بحجة عدم امتلاك الوقت لرد الظلم الفاحش بحق من لا غبار على مواقفه!.

افهم ان السياسة قد تتطلب بعض المناورة، وان الحزبية قد تملي بعض المواقف التكتيكية، لكن الامور في السوء نحونا تحولت الى ستراتيجية مسكوت عنها و يبدو ان مقبول بها كالسكوت الملابس قي القانون.

ترى اتجلب مثل هذه الافعال التي لم تعد اعلامية فقط بل تحولت لنتائج اقصائية في الواقع بلدا ومواطنا متساويان؟

ابدا، وابدا ايضا لا يصح ان يلعب البعض بنار التفرقة داخل البيت الكردي، فتجارب الماضي اثبتت ان اللعب بهذه النار يخطف ارواحا ويخلف رمادا.

ساداتي ايها الاخوة خلف المكاتب ووسط مواكب السيارات، نحن بيشمركة و نقاتل بلا اطماع، ربما بعضكم لم يقاتل فتصور ان الدماء سهلة!

وكثير من اتباعكم، ان ثبت حقا انكم قبلتم بهم اتباعا، يسيئون وتتاخرون عن ردهم، فان كنتم مسلمين فتذكروا قول الله في الظلم و الظالم، وان كنتم بمذهب كمذهب ابي الحسن”ع″ فانتبهوا للفعل والقول الذي يصدر عنكم و عن من يدعون الكلام بأسمكم” ان ثبت انكم قبلتم بهم اتباعا”.. والسلام.