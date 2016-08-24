– August 24, 2016

الحكيم : الكويت أدركت خطر التنظيم مبكراً

البارزاني يواصل في أنقرة مباحثات الحرب على داعش وتحرير الموصل

انقرة – ماهر اوغلو

واصل رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لقاءاته بالمسؤولين الاتراك في اليوم الثاني من زياته لانقرة في وقت اعلنت تركيا تعاونها مع الاقليم لمكافحة التنظيمات الارهابية.

وقال بيان امس ان (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والبارزاني ناقشا خطوات لإغلاق مدارس في كردستان تابعة لرجل الدين فتح الله غولن اضافة الى مسألة تحرير الموصل والحرب على داعش وحزب العمال الكردستاني والعلاقات السياسية والاقتصادية). واكد البارزاني (دعمه وتضامنه مع الحكومة التركية) من جانبه عد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تنظيم العمال الكردستاني ذراع منظمة بي كا كا في سوريا يسعى لشرعنة نفسه تحت ستار محاربة تنظيم داعش عبر تشكيل رأي عام بهذا الشان ، مؤكدا أن (تركيا ستواصل تعاونها مع الإقليم فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية). وقال يلدريم خلال لقائه بالبارزاني امس إن (بلاده مستعدة لاتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والرفاه). وفي بغداد ثمن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم بموقف الكويت الداعم للعراق في مواجهة داعش فضلا عن دورها في مؤتمر المانحين لاعمار المدن التي دمرها الارهاب. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الحكيم قوله خلال استقباله الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور العراق حالياً ان (القيادة الكويتية امتازت بقراءة خطر داعش مبكرا ، وقد ترجمت هذه القراءة المواقف والتصريحات الكويتية على مستوى القيادة والاعلام وحتى على المستوى الشعبي)، مضيفاً ان (العراق قريب من الخروج من عنق الزجاجة وسيخرج اقوى واصلب، ومعركة الموصل هي المنازلة الاخيرة مع الارهاب من الناحية العسكرية والعراقيون يحضرون لها بشكل مكثف)، مستدركاً ان (الحسم العسكري لايعني نهاية داعش، انما مرحلة ما بعد الموصل تحتاج الى ترتيب الاولويات وفق مشروع جامع لكل القوى السياسية وستراتيجية امنية تلحظ التحدي القادم فضلا عن اعادة النازحين واعمار المدن). واوضح الحكيم للوفد الكويتي ان (العراق بات محصنا من الارهاب باستعادة شعبه والاتفاق على شكل الارهاب من دون تفصيلات العناوين)، داعيا الاعلاميين الكويتيين الى (ايصال صورة حقيقية عن واقع العراق الذي تحاول بعض وسائل الاعلام ان تصفه بالسوداوي)، حاثا الجميع على (البحث عن مصالحهم مع العراق ومن خلال الفرص التي يطرحها العراق للجميع من دون استثناء).