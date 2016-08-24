– August 24, 2016

زيباري مستعد لحضور الإستجواب وكتلة المواطن لـ (الزمان) : التصويت على العفو العام اليوم ونرفض حجب الثقة عن وزير الدفاع

بغداد – قصي منذر

يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة توصف بالحاسمة للتصويت على قانون العفو العام وحجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي التي وصفتها كتلة المواطن النيابية بقضية رأي عام وتحد للشارع. وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس (نرفض التصويت على اقالة العبيدي كونه رئيس لمؤسسة عسكرية وبالتالي موضع اقالته يبعث رسالة تؤثر على معنويات المقاتلين بعمليات تحرير الموصل). مضيفا ان (موضوع العبيدي اصبح قضية رأي عام والاصرار على اقالته تحد للعسكر والشارع). واوضح الطرفي ان (البرلمان حسم موضوع قانون العفو باتجاه التصويت كونه قانون مهم ويعد رسالة لداخل وخارج البلد). مشيرا الى ان (جميع الاطراف اتفقت بشأن التصويت على القانون ولايوجد اية اشكالات بما يخص هذا الموضوع).

وتابع الطرفي ان (اغلب الكتل داخل التحالف ضد التصويت على سحب الثقة من العبيدي في الوقت الحالي). وكان مصدر قد اعلن عن ان رؤساء الكتل السياسية داخل التحالف الوطني عقدوا اجتماعاً لمناقشة قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.وقال المصدر في تصريح امس إن (رؤساء الكتل السياسية في التحالف عقدوا اجتماعاً في احدى قاعات مجلس النواب لمناقشة قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة). وأضاف إن (الاجتماع جاء لتوحيد المواقف بشأن القانونين داخل التحالف من اجل اقرارها في جلسات المجلس المقبلة). الى ذلك دعا رئيس البرلمان لجنة الصحة والبيئة النيابية الى تكثيف الجهود في تحقيق نتائج متقدمة على المستويين التشريعي والرقابي .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري ناقش مع اللجنة مشاريع القوانين المطروحة واهمية انجازها بالسرعة الممكنة لما في ذلك خدمة للمجتمع وتعزيز سبل النهوض بالواقع الصحي). ودعا الجبوري الى (تكثيف جهود اللجان البرلمانية في تحقيق نتائج متقدمة على المستويين التشريعي والرقابي). وكان الجبوري قد بحث مع السفير الالماني الجديد لدى العراق جوزيف كريمب التعاون المشترك في المجالين الامني والاقتصادي . وقال البيان ان (الجانبين بحثا افاق التعاون في المجالين الامني والاقتصادي). واكد الجبوري (حاجة العراق الى دعم المجتمع الدولي وحرصه على توسيع افاق التعاون بين البلدين الصديقين). مثمنا (دور المانيا ضمن التحالف الدولي في مساندة العراق في حربه ضد الارهاب).

على صعيد اخر عرضت لجنة الامن والدفاع النيابية ثلاثة أسماء من أعضائها لتولي مهام رئاسة اللجنة. وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت في تصريح امس انه (تم ترشيح أسماء ثلاثة أعضاء لتولي مهام رئاسة اللجنة).مشيرا الى ان (اللجنة لن تعتمد على التوافقات السياسية في اختيار رئيسها انما على التصويت). فيما أكد وزير المالية هوشيار زيباري استعداده لحضور استجوابه في مجلس النواب. وقال زيباري في بيان امس انه (سبق وان تقدم النائب هيثم الجبوري بطلب لاجراء الاستجواب بحقنا وحددت رئاسة البرلمان موعدا لاجراءه بعد تحديد 11 سؤال). واضاف ان (معظم الاسئلة انطوت على استهداف واضح لنا ولا تخدم المصلحة العامة). مؤكداً (الالتزام الكامل بأجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد واستعدادنا لوضع الحقائق ناصعة امام ممثلي الشعب في البرلمان).