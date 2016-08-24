– August 24, 2016

الطب العدلي لـ (الزمان) : الكشف عن دفعتين جديدتين من ضحايا الكرادة واليرموك

بغداد ـ محمد الصالحي

تكشف دائرة الطب العدلي هوية الاطفال الـ 13 من ضحايا حريق مستشفى اليرموك اليوم او غدا بعد انجاز تحاليل الحمض النووي ، واشارت الى اعلان 31 اسما جديدا من شهداء منطقة الكرادة الشرقية في بغداد.وقال مدير الطب العدلي زيد علي يوسف لـ (الزمان) امس ان (ملاكات الدائرة في طور الانجاز النهائي لقائمة باسماء 13 جثة تعود لضحايا حريق اليرموك في بغداد).

واضاف ان (الاسماء ستعلن مع بداية الاسبوع المقبل في حين تم فحص 7 اطفال احياء ناجين من الحادث وتم تسليمهم الى ذويهم بعد تطابق الفحص النووي).وتابع يوسف ان (الدائرة اعلنت الدفعة الرابعة لشهداء الكرادة البالغ عددهم 31 جثمانا منها 13 إمرأة وفتاة والبقية من الشباب والرجال فيما سيتم الكشف عن الاسماء المتبقية تباعا).مبينا ان (مجموع الجثث التي تعرف عليها الطب العدلي بلغ 109 جثث ومن الصعب للغاية التكهن بعدد المتبقي لوجود اشلاء بشرية فقط). من جهة اخرى استشهد واصيب 8 اشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الاغنام في بغداد. وقال مصدر امس إن (عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الاغنام في منطقة سويب ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح). وقال مصدر إن (مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا يعود لمنتسب في مديرية استخبارات مطار بغداد يبلغ من العمر 30 عاما في حي الجوادين بمنطقة الشعلة وطعنوه بآلة حادة في الرأس والصدر والبطن ما اسفر عن اصابته بجروح خطرة فيما لاذ المسلحون بالفرار).