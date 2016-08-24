– August 24, 2016

آيزيدية سفيرة للنوايا الحسنة معصوم يبحث مع كوبيتش

خطط إغاثة النازحين

بغداد- الزمان

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش خطط المنظمة الدوليةا لاغاثة النازحين وعمليات اعادة اعمار المناطق المحررة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم التقى كوبيتش وناقش معه خطط بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي لاغاثة النازحين واعمار المناطق المحررة والمساعدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة )، مؤكدا (اهمية مضاعفة الجهود والاستعداد لاستقبال اكبر عدد من النازحين وتقديم الخدمات الضرورية لهم ولاسيما خلال العمليات العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل )، مشدداً على (اهمية دور البعثة في هذا المجال ). من جانبه، اكد كوبيتش (مضي برامج الامم المتحدة لتقديم المساعدات للاسر النازحة ). من جهة اخرى، اختارت الأمم المتحدة الشابة الإيزيدية الناجية من قبضة داعش نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة.وقال مسؤول حقوق الإنسان في منظمة يزدا الإيزيدية سعد بابير في بيان امس ان مكتب حفظ كرامة ضحايا الإتجار بالبشر التابع للامم المتحدة أختار مراد سفيرة للنوايا الحسنة لتكون (أول شخصية غير مشهورة وناجية من العنف تتبوأ هذه المهمة). أختار مراد سفيرة للنوايا الحسنة لتكون (أول شخصية غير مشهورة وناجية من العنف تتبوأ هذه المهمة)