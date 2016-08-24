– August 24, 2016

رحيل وزير التربية الأسبق حكمت البزاز

عمان – رند الهاشمي

نعت الاوساط التربوية والاكاديمية العراقية امس وزير التربية الاسبق حكمت عبد الله البزاز الذي توفي في العاصمة الاردنية عمان .وقال مصدر ان (جثمان الراحل ووري الثرى في مقبرة بالاردن بحضور عائلته . وقد تبوأ الفقيد حقيبة التربية خلال الاعوام 1991-1995 وهو من مواليد محافظة نينوى عام 1932 وفيها أكمل دراستيه الابتدائية والثانوية ,وفي عام 1957 حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية ثم شهادة الماجستير في التربية و الدكتوراه في طرق تدريس اللغة الانكليزية .. تولى الفقيد منصب وزير التربية في حكومة الدكتور سعدون حمادي ، خَلفا لعبد القادر عز الدين ..و للفقيد عدد كبير من البحوث والكتب وكان آخر كتبهِ بعنوان (العولمة الأمريكية والتربية العربية ) الصادر عام 2010 عن دار جليس الزمان في عمان .عمل مدة طويلة في مجال الاشراف التربوي ومن مؤسسي دار المعلمين وعمل مدرساً للغة الإنكليزية في مدينة البصرة كما اسهم ضمن منظمة اليونيسكو كخبير في مشاريع التخطيط التربوي وخدم الفقيد وطنه لنحو 50 عاما في مجالات الاختصاص .