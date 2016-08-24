– August 24, 2016

قنابل داعش الموقوتة – مقالات – محمد الشمري

مشهد الطفل الانتحاري البالغ من العمر الخامسة عشرة عاما الذي القي القبض عليه في كركوك، وهو مذهول وسط افراد الامن وخبراء مكافحة المتفجرات يثير العديد من التساؤلات بشأن القنابل الموقوتة التي يمكن ان يتركها داعش الارهابي بعد الخلاص منه، تلك القنابل المتمثلة بما يسمى شباب الخلافة، وهم الاطفال الذين تمارس عليهم ابشع عمليات غسل الدماغ في معسكرات التنظيم الارهابي، والذين هم معظمهم ممن استباح التنظيم دماء ذويهم بالقتل او ممن تم فصلهم عن عوائلهم وزجهم في معسكرات الاعداد النفسي والفكري التي يشرف عليها التنظيم الارهابي. فبحسب تقارير اوردتها الصحافة العالمية فإن معدل العمليات الانتحارية التي تنطوي على وجود أطفال أو شباب بين عناصر التنظيم الارهابي ارتفعت في كانون الاول من العام 2016 إلى ثلاثة أضعاف النسبة التي كانت عليها في نفس الشهر من العام 2015، كما أن ما يقرب من 40 بالمئة من انتحاريي المفخخات كانوا أطفالاً، دفعهم التنظيم الارهابي إلى تفجير أنفسهم داخل المواقع العسكرية والأهداف الأمنية الأخرى. تلك المؤشرات بمثابة ناقوس خطر يتطلب وضع خطط لتصحيح الفكر التكفيري الذي زرعه داعش الارهابي في عقول هؤلاء الاطفال، خطط يكون الجزء الاكبر منها لمختصين بعلم النفس، سيما في ظل ما كشفته تلك التقارير عن طبيعة المدارس التي يديرها عناصر داعش الارهابي والتي بينت ان تلك المدارس تقسم صفوفها إلى ثلاثة مستويات مختلفة من التدريب الاول منها بالتدريب الديني وهو الأخطر، حيث يتم تدريب الأطفال فيه على …الفكر الجهادي بما فيه الاستعداد لتنفيذ العمليات الانتحارية فداءً لدولة الخلافة، والثاني التدريب العملي حيث يتلقى الأطفال التدريب البدني القاسي، ويتم تدريسهم على طرق استخدام الأسلحة، في حين يتضمن المستوى الثالث التدريب النفسي حيث يتم أخذ الأطفال إلى الساحات العامة للمشاركة في عمليات الذبح، أو مرافقة ما يسمى الحسبة …الشرطة الدينية، لتعزيز شعورهم في التفوق. وما يثير مزيدا من القلق هو ما يذهب اليه المراقبون من ان الحرب على الارهاب سوف تكون مسألة أجيال، قد تستغرق ربما 20 إلى 30 عاماً، إذا لم يتم القضاء على داعش في أقرب وقتٍ ممكن.