– August 24, 2016

واعجباً – مقالات – عبد الكاظم محمد حسون

كثيرا ما اسال نفسي ..!!! هل نحن نعيش في قرن العلم والتطور والاتصالات السريعة، حيث اصبح التواصل موجود مع ابعد نقطة في كوكبنا ..وحيث الثقافات المتنوعة والمختلفة والتي يمكن الوصول او الاطلاع عليها عن طريق اكثر من مصدر ..وحيث المنظمات الانسانية والمجتمعية وحقوق الانسان مع كل هذا ونجد اننا منفصلين عن هذا العالم بحواجز من الكراهية والقتل والدمار ..نعيش في قرون خلت حيث الانسان ذات طباع حيوانية شرسة مفترسة كشريعة الغاب وحيث الشهوانية الشاذة في القتل …تُـقطع الرقاب وتحمل الرؤوس لأجل البشاعة والموت والكراهية …تـُقطع الرقاب لا ..لشيء، فقط لرغبات مجنونة في الموت والدمار والخراب …تـُقطع الرقاب، لا … لشيء فقط لقتل الطفولة والتحضر والمدنية واشباع غرائز في الجنس والسيطرة والشعور بالنقص …وفوق هذا وذاك تتم هذه الممارسات السادية تحت راية ألأسلام وتحت راية حبيب الامة ووجه الانسانية المشرق نبينا محمد (ص) ..وفي هذا تشويه صارخ للإسلام لتصويره بأنه دين الانتقام والموت، وهذه ليست غاية من يحب الاسلام الحقيقي وانما هي غاية من يعملون ضدة من يشوهون صورته الحقيقة ومن ضمنهم الصهاينة …ولذي يؤلمني كثيرا حقيقتنا نحن العرب ..هل نحن نملك قلوب من حجر ؟، هل روح الانتقام والقتل والتشفي هورمون أخر في أجسادنا ؟، يحثنا ويدفعنا الى كل عمل مشين ..اما نستحي من انفسنا ونحن نرى ما يحدث في عراق الشموخ على شاشات التلفاز حيث التشريد والقتل والدمار والموت والثأر لأهلنا، والكل يتفرج ..!!! هل هي كربلاء جديده حيث تُقتل الإنسانية مرة اخرى، ويُخنق صوتها، والله النفس حزينة والعين تدمع والفؤاد يتقطع، وما من حيلة الا الرجوع الى الله فهو خير الحاكمين.