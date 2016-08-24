– August 24, 2016

داعش يبحث عن إنتحاريين فارين والطائرات تنشر تطمينات لأهالي الموصل

رفع العبوات والألغام من القيّارة بعد تطهير المجمّع الحكومي

بغداد – محمد الصالحي

باشر الجهد الهندسي بتفكيك العبوات الناسفة من محيط المجمع الحكومي في ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى عقب تحرير المجمع من تنظيم داعش وتكبيده العشرات من القتلى في صفوفه ، فيما يستمر جهاز مكافحة الارهاب بالتقدم نحو مركز المدينة لدحر التنظيم وطرده منها في المعركة الحاسمة.

وقال مصدر امس ان (الجهد الهندسي باشر برفع العبوات الناسفة من محيط المجمع الحكومي في القيارة).واضاف ان (القوات الامنية شرعت في حملة تفتيش وتمشيط للاحياء المجاورة بحثا عن ما تبقى من اوكار لعناصر التنظيم).وقال قائد الفرقة الذهبية الاولى اللواء الركن معن السعدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية طهرت خلال معارك مناطق المصفى والمجمع الحكومي الذي يضم مديرية الشرطة بالكامل فضلا عن بناية ناحية القيارة ودور المصفى).مشيرا إلى ان (القوات الأمنية طوقت المحور الغربي وسيطرت على الطريق الشمالي لإحكام الطوق على القيارة من المحور الغربي).مؤكدا ان (الناحية سقطت عسكريا منذ انطلاق العمليات العسكرية وما تبقى من داعش منهار ومنكسر ولم تصله الامدادات والمؤن منذ ايام). وتابع ان (القوات الأمنية تخوض اشتباكات ومعارك شرسة خلال اقتحام اول حيين سكنيين في الجهة الجنوبية لناحية القيارة جنوب قضاء الموصل).مشيرا الى ان (قوات الجهاز شرعت في اقتحام اول حيين سكنيين في منطقة القيارة).وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية تسيطر على زمام المعركة العسكرية في القيارة وباشرت في اقتحام مركز المدينة بعد ان فرضت سيطرتها الكاملة على مناطق التلال من الجهة الغربية).وأضاف ان (القوات الأمنية تسعى الى حسم المرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية وإعلان تحرير القيارة).واضاف الاسدي ان (اكثر من 10 آلاف مدني داخل القيارة).مشيرا إلى ان (عددا من العوائل تواصلت مع الأجهزة الأمنية وأبلغت عن مناطق تمركز داعش).مبينا ان (القوات الأمنية وجهت العوائل للبقاء بعيدا عن المناطق التي تتمركز فيها داعش).وذكر مصدر امس ان (قوات الجهاز حررت المستشفى العام في الناحية بعد مقتل العشرات من عناصر داعش).وكان قائد عمليات تحرير نينوى اللواء الركن نجم الجبوري قد اعلن عن محاصرة القيارة من جميع الاتجاهات ، واشار الى ان القوات الأمنية سيطرت على مناطق مهمة في ناحية القيارة مثل المصفى فضلا عن قتل اكثر من 40 داعشيا.وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي امس ان (قطعات جهاز مكافحة الاٍرهاب حررت المجمع الحكومي في القيارة ورفعت العلم العراقي فوق بناية الناحية ومديرية شرطة القيارة). واضاف انه (بالتزامن مع بدء عمليات استعادة القيارة ألقت طائرات حربية الاف المنشورات على مركز مدينة الموصل تحث المواطنين على البقاء داخل المدينة وعدم النزوح من مناطقهم والابتعاد عن مقرات داعش).وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي امس ان (قوات الحشد الشعبي في محور حشد التركمان خرّجت دورة جديدة من افواج المهمات الخاصة استعدادا للمشاركة في العمليات المرتقبة الخاصة بتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش).وأضاف أن (الافواج ستشارك في دعم القوات الأمنية بتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة داعش). مبينا أن (هذه الدورة متخصصة بتعليم الفنون القتالية بكافة تفاصيلها واستخدام الأسلحة النارية).وفي كركوك قال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (التنظيم شن عمليات تمشيط واسعة في احد احياء قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك بحثا عن ثلاثة انتحاريين مراهقين كانوا قد هربوا من منزل كانوا موجودين في داخله).وأضاف أن (التنظيم بدأ يستعين بالانتحاريين الصغار كورقة اخيرة في استهداف آمن المناطق الآمنة لخلق الارباك والفوضى كما حدث قبل يومين في مركز كركوك ).وفي الانبار قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي في تصريح امس ان (تحرير جزيرة الخالدية بالكامل سيكون له الاثر الواضح في اشاعة الامن في كل مناطق الانبار ). مؤكدا ان (هذا الامر يؤثر ايجابا على عمليات تحرير نينوى). واضاف ان (الاستعدادات جارية ومتواصلة لأستكمال تحرير القيارة وكذلك مناطق الحويجة والشرقاط وصولا الى تحرير كامل أراضي الموصل المعقل الاساسي لداعش).واوضح ان (تحرير الخالدية سوف يضعف العصابات الارهابية كثيرا في الانبار على اعتبار انها كانت مأوى ودعم وطرق امداد كبيرة في هذه المناطق).وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته (الزمان) امس ان (مدفعية ميدان الشرطة الاتحادية دكت معاقل الارهاب واوكاره وانفاقه في جزيرة الخالدية).واضاف ان (العملية اسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير مضافات مهمة لهم).