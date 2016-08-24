– August 24, 2016

التعليم يحدّد ضوابط القبول بكليات العلوم الإسلامية والفقه

المستنصرية تقبل 6775 طالباً وطالبة في الدراسة الصباحية

بغداد – شيماء عادل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ضوابط القبول في كليات العلوم الاسلامية والفقه والدراسات القرآنية للسنة الدراسية 2016-2017 .وقال الناطق الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (لضوابط نصت على ان يكون القبول لخريجي الفرعين العلمي والادبي مركزيا وبنسبة 70بالمئة من خطة القبول ويحق للطلبة من خريجي الاعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية التقديم للقبول المباشر على الا تقل معدلاتهم عن 60بالمئة وبنسبة 10بالمئة من خطة القبول).واضاف انه (يحق للطلبة من خريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسني عدا خريجي الامتحانات الخارجية التقديم للقبول المباشر على الا تقل معدلاتهم عن 60بالمئة وبنسبة 20بالمئة من خطة القبول).واوضح العبودي ان (القبول في اقسام العلوم المالية والمصرفية الاسلامية واللغة العربية والحضارة الإسلامية والحضارة والآثار الإسلامية يكون لخريجي الفرعين العلمي والادبي حصرا).الى ذلك أعلنت الجامعة المستنصرية عن خطتها لقبول 6775 طالباً وطالبة في الدراسة الصباحية للسنة الدراسية 2016-2017. وقال رئيس الجامعة فلاح حسن الاسدي في بيان تلقته (الزمان ) امس إن (الخطة تتضمن قبول 500 طالب وطالبة في كلية العلوم السياحية و150 طالب وطالبة في كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية و 110 طالبا وطالبة في كلية الصيلدلة، فضلا عن قبول 60 طالبا وطالبة في كلية طب الاسنان وقبول 100 طالب وطالبة في كلية العلوم السياسية). واضاف انه (سيتم قبول 100 طالب وطالبة في كلية القانون و585 طالبا وطالبة في كلية الاداب و700 طالب وطالبة في كلية الادارة والاقتصاد، و610 طالبا وطالبة في كلية العلوم، و820 طالبا وطالبة في كلية التربية و 130 طالبا وطالبة في كلية الطب و790 طالبا وطالبة في كلية الهندسة و1110 طالبا وطالبة في كلية التربية الاساسية).واوضح الاسدي أن (الجامعة وكلياتها هيأت المستلزمات كافة من مختبرات وقاعات دراسية ومكتبات لاستقبال الطلبة بغية توفير بيئة دراسية مناسبة).