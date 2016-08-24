– August 24, 2016

إعتقال مطلوبين متسللين من الأنبار إلى كربلاء

أمانة وعمليات بغداد تستعدان لتأمين متطلبات زيارة الجواد

بغداد ـ داليا احمد

اعدت امانة بغداد خطة خدمية خاصة بزيارة احياء ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد.وقالت الامانة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة بلدية الشعلة اعدت خطة خدمية لتأمين المتطلبات الضرورية الخاصة بتقديم الخدمات للحشود التي ستؤدي زيارة احياء ذكرى استشهاد الامام الجواد).وأشار إلى ان (الدائرة ستتولى مهمة دعم المواكب من خلال تجهيزها بأكياس النفايات والحاويات البلاستيكية وتزويدها بالماء الصالح للشرب من خلال آلياتها الحوضية وتخصيص جهد خدمي للعمل على مدار الساعة للقيام بأعمال النظافة وغسل الشوارع والطرق الرئيسة التي سيسلكها الزائرون ضمن قاطعها).وأوضح ان (الخطة ستنفذ بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد من اجل منح التسهيلات اللازمة لحركة الآليات التخصصية والملاكات الخدمية في الشوارع والازقة والمحلات السكنية والمحاور الرئيسة).وبحثت وزارة الداخلية الاستعدادات والخطط الموضوعة لتسهيل دخول الزائرين الاجانب بمناسبة شهر محرم الحرام.وقال بيان للوزارة امس ان (الوكيل الاداري والمالي للوزارة عقيل الخزعلي عقد اجتماعا مع معاونه ومدير المنافذ الحدودية ومدير الجنسية العامة، لمناقشة تسهيل اجراءات دخول الزائرين الى الأراضي العراقية استعدادا لموسم الزيارة المليونية في شهري محرم وصفر).ونقل البيان عن الخزعلي تأكيده (تبسيط الاجراءات وتسهيل منح سمة الدخول الى العراق من المكاتب الرسمية الخاصة بهذا الشان، على أن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المعنية في بغداد لغرض حل المشكلات العالقة وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك).ووجهت قيادة عمليات بغداد السيطرات الأمنية بضرورة التفتيش الدقيق للاشخاص والمواطنين.وذكرت قيادة العمليات في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس ان (نائب قائد عمليات بغداد لشؤن الداخلية اللواء الركن سعد جعفر قام بالاطلاع مع قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بجولة ميدانية ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الرابعة على الاجراءات الأمنية المتبعة في السيطرات، والتقى بعدد من المواطنين).ووجه اللواء جعفر بحسب البيان (ضرورة التفتيش الدقيق للأشخاص والمركبات والتحلي بالضبط العسكري ومراعاة حقوق الانسان خلال التفتيش).وأكد (اهمية اظهار الصورة الحسنة لمنتسبي القوات الأمنية).وذكرت العمليات ان (كتيبة هندسة ميدان الفرقة السادسة باشرت بفتح عدد من الطرق المغلقة ورفع الحواجز الكونكريتية في منطقة العامرية).موضحا ان (هذه الحملة جاءت استجابة لنداءات المواطنين).وفي كربلاء قال مدير شرطة المحافظة اللواء احمد زويني في تصريح ان (لواء 18 التابع للشرطة الاتحادية الماسك للمناطق الصحراوية الحدودية المحاذية لمحافظة الانبار تمكن من اعتقال سبعة مطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب).مبينا إن (عملية اعتقال المطلوبين تمت خلال محاولتهم الهروب من مدينة الانبار باتجاه كربلاء وقد تم تسليمهم الى قسم مكافحة الارهاب في قضاء عين التمر).وأضاف زويني ان (السيطرات الموزعة في مداخل المحافظة تمكنت من اعتقال ثلاثة مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب اثناء محاولتهم الدخول للمحافظة من احد مداخلها الرئيسة).مشيرا الى ان (أحد المعتقلين مطلوب لاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة البصرة، والاثنين الآخرين مطلوبان لجهاز مكافحة الارهاب بكربلاء).وأوضح زويني ان (الاجهزة الامنية بالمحافظة تمكنت من تحرير طفلة مختطفة بعمر سنة واحدة واعتقال خاطفيها بعد ساعات من عملية الاختطاف في أحد مناطق المحافظة).