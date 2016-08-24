– August 24, 2016

ونحن على أبواب معركة الموصل – مقالات – ماجد الكعبي

السهام الكلامية ليست بديلاً عن القذائف النارية والنائب الصادق منْ يتخذ قراره وفق قناعته ، بعيداً عن تبعيته لرأي الآخرين .

هذا برأيي ليس مطلباً شخصياً أطلبه من النائب الذي من المُفترض أن يمثلني كمواطن ، ولكنه مطلب عام ووطني في مثل الظرف الذي يمر فيه بلدنا ، ولذلك فتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية واجب مقدس وهو مايجب أن نروّض عليه نفوسنا ، وبذلك يجد الوطن مدداً من جهود أبنائه في كفاحه لتحقيق أهدافه.

أما إذا أتخذ النائب موقفه بعيداً عن المصلحة العامة فهو في مثل هذه الحالة عالة على وطنه وهيهات في هذه الحالة أن ينهض ويكافح وينال مكانته بين الأوطان السعيدة.

فالوطن الذي لايجد من بنيه جنوداً مناضلين ومدافعين عنه، مقدرين لواجبهم نحوه، يعيش ضعيفاً أعزل السلاح ، وهذا الضعف يرتد أثره إلى المواطنين أنفسهم .

النواب الأنانيون الذين لا يؤمنون بالواجب نحو بلادهم لايُسيئون إلى بلدهم فحسب ، بل يسيئون إلى أنفسهم من حيث لا يشعرون.أقولها بملء فمي بريئة من أي قصد أو نفع شخصي وأُشهِد الله على ما أقول ، إننا على أبواب معركة عدونا فيها لايُستهان به ، وعلينا في مسألة إقالة وزير الدفاع أن نؤجل خلافاتنا التي تضعف نسيج تكاتفنا السياسي والمجتمع، وعــــلينا أن نكون كتلة واحدة ضد العدو الذي يتربص ويعيث بأرض البلد.

علينا أن نكون كباراً حتى بخصوماتنا ، ولا أن نفتح في جدار مصلحة الوطن ثغرات يستفيد العدو منها ، وهذا هو الحصن الحصين لأستقلالنا وحفظ كياننا ، وهو مصدر كل نهوض وتقدم وإصلاح .