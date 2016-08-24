– August 24, 2016

الطفل عمران وجان بودريارد – مقالات – نوزاد حسن

قبل ايام تداولت الفضائيات,ومواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل اسمه عمران اخرج من تحت انقاض البيت الذي تعرض لقصف جوي.شقيق الطفل توفي.اما البطل الجديد الصغير فصار بطلا ثانيا جديدا يعبر عن ماساة ذلك الشعب البريء الذي كانت حـــياته هادئة جدا وبــــسيطة وجميلة ايضا. بلا شــــك تذكر الجميع صورة الطفــل الكردي “آلان” حين شاهدوا ما تعرض له ذلك الطفل الذي خرج حيا ليسمع العالم صوته حين يشفى.

اذن هناك صورتان معبرتان وصادمتان في الوقت نفسه.الاولى جعلت العالم يحزن كثيرا.اما الثانية فهي ما زالت حاضرة وتفعل فعلها في قلوب كل من شاهدها.

اليوم لو كان الفيلسوف وعالم الاجتماع بورديارد حيا لقال ان الاعلام او الميديا يزيف الحقائق الى ابعد حد.انه صاحب فكرة المصطنع الذي يخفي الواقع,ويجعله فوق الواقع.سيقول بودريارد ان الفضائيات تستغل اللقطة لتخلق تاثيرا عاما ومقصودا.وان الاعلام يتلاعب بالحقيقة حين يقدم حدثا على حدث او موت على موت.

بوديارد يعرف الى اين نحن سائرون.هناك اصرار على تسيير ارادة الاخرين لان الاخرين تنازلوا عن اراداتهم.

اعترف ان الصورة جعلت دموعي تسيل كما ان صورة الان البريء ابكتني لعدة ايام.لكني افكر في الوقت الذي ظهرت فيه صورة الطفل المنتشل من الانقاض.انا مجبر للتفكير باسلوب ديكارت فالعالم كله لا بد ان يوضع موضع الشك للوصول الى الحقيقة.المهم ان صورة الطفل تحولت ايضا الى رمز,وستنسى لنرى صورة جديدة يقدمها الاعلام بمهارة.

تنويه

وقع خطأ في مقال”رسالة الى الشلاه” للكاتب حيث ورد ان برنامج”غذاؤنا من ارضنا” من اعداد قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي في وزارة الزراعة,والصحيح انه من اعداد دائرة الارشاد لذا اقتضى التنويه.